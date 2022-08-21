TC Kimlik Numarasına Göre 5000 TL Ödeme Yatıyor! Bu Ay Sonuna Kadar Ödenecek Limit Açıklandı...

T.c kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 5000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. T.c kimlik numarası üzerinden banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar için yapılan sorgulama sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere gelir belgesiz ₺5.000 ödeme verileceği duyuruldu. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için aynı gün içinde destek kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı.

Bankalar üzerinden daha önce Kredi kullanan ve bu kredileri düzenli ödemiş olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden Yapı Kredi bankası'nın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak 5000 TL kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutar kadar krediyi aynı gün içinde hesabına yatırarak kullanabileceklerdir. T.c kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz 5000 TL kredi başvurusunda Kredi şartlarına uygun olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

T.c kimlik numaranız üzerinden Yapı Kredi Bankası başvurusu yapmak istiyorsanız ayrıca bankanın sms kredi servisine de başvurumuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğinizi söylemek istiyoruz. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi notu uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedir.

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için acil kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi gerekiyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmış olduğunuz sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında sonuçları onay alan vatandaşlara hemen 5000 TL ödemeler yapılacak ve bu ödemeler 36 ay vadeli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılacaktır.