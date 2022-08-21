Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için 40 bin TL ödeme vereceğini açıkladı! Gelir belgesiz

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere banka 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Denizbank başlatmış olduğu kampanyada 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hazırlamış olduğu kredi kampanyasında 36 ay vadeli Kredi imkânından faydalanacak olan kişilerin gelir belgesiz olarak Onay alabilmeleri için banka kredi puanına göre işlem yapacağını açıkladı. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak nakit ihtiyacında bulunacak olan vatandaşları Denizbank internet sitesi ve Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da Kredi imkanı sağlamaktadır.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirmemektedir. Denizbank üzerinden banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedirler. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlamaktadır.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız kredi için Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak kredi onayı alabilirsiniz. Kredimi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasını göndermeniz durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 32 80 numarasını göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç vererek ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri kısa mesaj gönderir. Denizbank hesabınızın olması durumunda ve bireysel müşteri olmanız durumunda ne gibi uygulamaya giriş yaparak buradan da dilediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz.