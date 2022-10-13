TC Kimlik Numarasına 15400 TL Ödeme Yapılacak! 2 Gün Sürecek! Dikkat

Tc Kimlik numaranız üzerinden 15400 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için 2 gün sürecek olan yeni bir kampanya hazırlığı devam ediyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden sizlerde 15400 TL'ye kadar hızlı birşekilde ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için aşağıdaki bankalar üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve kimlik numaranız üzerinden 36 ay vadeli geri ödemesi yapabileceğiniz 15400 TL ödeme alabileceksiniz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hızlı bir şekilde ödenmektedir. En yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar haricinde kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde alabilecek ve onaylanan krediler hesaplarımıza yatırarak, istediğiniz zaman ödeyebileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 gün 24 saat internet üzerinden kredi olabileceği haberi de verildi. Ziraat bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmeniz için acil ihtiyaç kredinizi mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalar üzerinden yapılacak olan kredi işlemlerinde 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, sizlerde bu bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da düşük faizli kredilerden yararlanabilir ve diğer kampanyalara da göz atabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve banka şubelerine gitmeden oturdukları yerden ihtiyaç kredisi kullanabilir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesi gerekiyor. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalarda ayrıca mobil uygulama kullanan vatandaşlar da 7 24 ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.