TC Kimlik Numarasına 100 bin TL'ye kadar Nakit Yatıyor, Son Dakika Açıklaması Geldi

TC kimlik numarası üzerinden 100.000 TL ödeme alınıyor. TC kimlik numarasına yatacak olan 100.000 TL ödemeler için başvurular başladı. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank ortaklığında verilecek ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, uygun faiz oranları yapanlara işlem yapılacak. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank kendi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, nakit sıkıntısı yaşayan kişilere 100.000 TL 36 ay vadeli kredi imkanı vereceğini açıkladı. İşte detaylar...

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank şartları nasıl oluşturdu?

Nakit 100.000 TL almak isteyenlere banka hemen sonuç verecek. Yalnız bankadan kredi başvurusu yapacak olan kişilere anında onay verilebilmesi için banka kredi notu önemli olacak. TC kimlik numaranız üzerinden 100.000 TL ödeme almak isteyenler, belirlenen şartlara göre hemen sonuç alabileceklerdir.

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli bu kredi için kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler, onay alamayacaklardır.

Kredi notu haricinde TC vatandaşı olmanız ve 20 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Kredi başvurusunu isterseniz bankadan isterseniz de oturduğunuz yerden SMS ile yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sonuç verecek ve 5 dakika içinde ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TC kimlik numarasına yatacak olan 100.000 TL Nakit kampanyası için bankalardan işlem yapacak olan kişiler, SMS ile başvuru yapabiliyorlar. SMS ile başvuru yapacak olan kişiler, ücretli mesaj atması gerekmektedir. İşte detaylar...

SMS ile Yapı Kredi Bankası kredisi için: Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atmanız gerekiyor.

SMS ile Denizbank kredisi için: Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına göndermeniz gerekiyor.

Bu şekilde başvuru yapan kişiler, 5 dakika olmadan hemen sonuç alıyor ve hemen hesaplarına nakit ödemeleri yatıyor. İşlem yaptığınızda onay alırsanız, size en yakın banka şubesinden gelir belgesiz olarak kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de internet kredisi alarak masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.