Cumhurbaşkanı Canlı Yayında Açıkladı, Emekli Maaşlarına 1750 TL Zam Yapılacak

Ülkemizde son günlerde yaşanan geçim sıkıntısı nedeniyle vatandaşlarımız yetkililerden müjdeli haberler beklemektedir. Bu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Emekli vatandaşlara yeni yılda verilecek zam haberi sevinç etkisi yarattı.

SSK, memur ve Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlara yeni yılda 1750 TL zam verileceği duyuruldu. Bu zammın verilmesi halinde asgari ücret ve emekli maaşları eşitlenmiş olacaktır. Emekli maaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından pandemi dönemi nedeniyle en düşük maaş 1500 TL olacak şekilde düzenlenmişti. Bu düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taleplerini iletti. Bu talep doğrultusunda en düşük emekli maaşının asgari ücret ile eşit olacak şekilde düzenlenmesini istediklerini belirttiler. Bu talebin kabul edilmesi halinde emekli maaşlarına 1750 TL zam yapılacaktır.

Yeni Yılda Zam Müjdesi Geldi!

Ülkemizde var olan milyonlarca emekli vatandaş 2022 yılında maaşlarına yapılacak olan zam miktarını merak etmektedir. Ülkece yaşamış olduğumuz pandeminin vatandaşlara birçok olumsuz getirisi oluşmuştur. Pandemi dönemi nedeniyle yaşanan geçim ve ekonomik sıkıntılar vatandaşları oldukça zorlamakta ve zam beklentilerini artırmaktadır. Beklenen bu zam hakkında Türkiye Emekliler Derneği tarafından iletilen asgari ücret ile emekli maaşlarının eşitlenmesi talebinin yanıtı beklenmektedir. Bu talebin karşılanması halinde emekliler maaşlarında 1750 TL kadar yüksek bir artış yaşayacaklardır.

Emekli Vatandaşların Yeni Yıldaki Zam Miktarı Ne Kadar Olacak?

Son ayı içerisinde bulunduğumuz 2021 yılında emeklilere iki kez zam yapıldığı bilinmektedir. Yapılan bu zamlar neticesinde, Ocak ve Temmuz aylarında en düşük SSK emeklisinin maaşı 2624 TL, Bağ-Kur maaşı 1912 TL olacak şekilde düzenlenmiştir.

Yeni yıla girmek üzereyken emekli vatandaşlar tarafından zam miktarına yönelik haberlere dair beklenti ve merakları artmaya devam etmektedir. Bu kapsamda sunulan talep kabul edilirse emekli maaşlarının en düşük miktarı asgari ücret ile eşit miktarda olacaktır. Maaşlara 1400 TL gibi bir zam yapılmış olacaktır.

Fakat emekli vatandaşlarının bu taleplerinin olumlu yanıtlanmayacağı, emekli maaşlarının asgari ücret ile eşit olmamasının mümkün olmadığı, bu durumun aksine zam miktarının TEFE-TÜFE oranı paralelinde yapılması beklenmektedir. Söz konusu bu gelişmelerin netleşmesi de merakla beklenmektedir.