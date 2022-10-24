TC Kimlik Numarası Üzerinden ve Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olanlara 30.000 TL ile 100.000 TL Arasında Ödeme Yapıldı!

Kimlik numaranız üzerinden sizlerde ödemeler almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hazırlanan yeni kampanyadan yararlanmak için 30000 TL ile 100000 TL arasında kredi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler 30000 TL ile 100000 TL arasında olmak kaydı ile birlikte sizlere kullandırılacaktır. En yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisini Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden almanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen aynı gün içinde kredi ödemenizi alabileceğinizi söylemek isteriz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesaja 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşları, belirtilen kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. En yakın banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların da ihtiyaç kredisi için, kimlikleriyle birlikte, şubelere giderek işlem yapması gerekiyor.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyor ve TC kimlik numaranız üzerinden hemen onay almak istiyorsanız sizlerde, cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak yazarak, 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Denizbank kredi kampanyaları ile ilgili bilgileri resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman öğrenebilirsiniz.