QNB Finansbank banka hesabı olan kişilere 30 gün süre verildi! Bu süre içinde işlem yapmanız gerekiyor

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde 30 gün süre verildiği ve süre verildiği, bu tarihler itibaren de ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bir açıklandı. 30 gün içerisinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kredi ödemelerinde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman ödemeler gerçekleştiriliyor.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için ihtiyaç kredileri aynı gün içinde hesaplar ödenerek verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırıldıktan sonra düşük faiz olarak sizlere kullandırılacaktır.

QNB Finansbank 50000 TL kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacak ve onaylanan kredileri dilediğiniz zaman hesaplarınıza yatırmanız için sizlere olanak sağlayacaktır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde krediler hızlı bir şekilde kullandırılmaktadır. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte sizlerde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak destek kredilerinden faydalanabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde istediğiniz zaman ödeyebileceksiniz.

başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 50000 TL kredi başvurusu yapmak için TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir.