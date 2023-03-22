TC kimlik numarası üzerinden emekli vatandaşlara ödeme veriliyor

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni kampanyada t.c kimlik numaranız üzerinden emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan emekliler için 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz 100 bin TL'ye kadar ise gelir belgeli Olarak emekli kredisi kullandıracağını duyurdu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor.

3 kamu Bankası üzerinden de emekli maaşı almanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve uygun faizlerle kredi kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız maaş müşterisi olmanız durumunda hemen internet bankacılığına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verirken onaylanan Kredi tutarını da hesaplara yatırarak hemen aynı gün içinde kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar maaş müşterileri olmamaları durumunda başvurularını gerçekleştirmek için öncelikli olarak bankadan maaş almaları gerekiyor ve maaş müşterisi olduktan sonra da ihtiyaç kredisi kullanmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ilk maaşınızı çektikten sonra ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak kullanacakları bu kredilerden yararlanabilmeleri için hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirebilecekleri mobil uygulamalar üzerinden de kredi ödemesi başvurusu yapabilmektedir.