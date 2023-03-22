Gıcır, gıcır cillop gibi Toyota 210.000 TL'ye garantili ikinci el satışı başladı! Akıllara durgunluk verdi

Akıllara durgunluk verdi! Gıcır, gıcır cillop gibi Toyota 210.000 TL'ye garantili ikinci el satışı başladı! Toyota 210.000 TL’ye garantili 2.el araç satışı yapacak. Birçok markanın onarılmış ikinci el araçlarını satacak olan marka çok uygun fiyatlarda bu desteği verecek. Sıfır araba fiyatına gelen zam yağmuru nedeniyle insanlar ikinci el araçlara yöneldi. Fakat bu piyasada dolandırıcılık olayları vatandaşları korkutuyordu.

Otomobil piyasasında ikinci el araçlarda güvenilir bir Pazar arayanlar garantili araç satışı yapan firmaları araştırmaya başladı. İkinci el otomobillerde garantili satış sonrasında artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

2023 Toyota Araç Satışı Başladı

İkinci el araç almak isteyenlere Toyota beklenen açıklamayı yaptı. Şubat ayından itibaren ikinci el araç ilanları yayınlanıyor. Başta Toyota başta olmak üzere birçok markanın araç modellerini satın alabilirsiniz. İkinci el araba piyasasında, araba fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Aynı markanın farklı model araçları satın alarak sizde yepyeni bir araca kavuşabilirsiniz. Araçların sahip olduğu kilometre de fiyatları etkileyebiliyor. İkinci el otomobil satın almadan kilometreye mutlaka dikkat etmeniz gerekir.

Toyota şimdi 210.000 TL’den başlayan fiyatlarla 2023 ikinci el araç satışı gerçekleştiriyor. Sizde garantili olarak ikinci el araçları kolayca satın alabilirsiniz. İkinci el araç konusunda şubat ayından itibaren satışlarını yapan Toyota her geçen gün farklı araç markalarını elinizin altına getiriyor.

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