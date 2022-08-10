TC kimlik numarası üzerinden 7700 TL ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberine göre Akbank tarafından yapılan kampanyada t.c kimlik numaranız üzerinden 7700 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceğiniz yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Kredi kullanacak olan vatandaşların acil ihtiyacı olması durumunda Akbank bu kişilere kimlik numaraları üzerinden yapacakları sorgulamalar ile birlikte 7700 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Akbank kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamada banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşları ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken 7700 TL ödeme vermesi durumunda bu kredilerde gelir belgesi istemeden masrafsız ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere Kredi verecektir. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler birden fazla kredi başvuru yöntemiyle birlikte işlemleri de 5 dakika içerisinde yapabilmektedir.

Akbank kredi başvurusu

T.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama da banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusunu banka internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak 5 dakika içerisinde yapabilir. Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 7700 TL ödeme için ön onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte ön onaylı kredisi olduğunu söyleyebilir ve bu krediyi hemen hesaplarına yatırarak kullanabilirler.

Cep telefonunuz üzerinden indirmiş olduğunuz Akbank direkt uygulaması üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilir ve şubelere gitmeden 7/24 Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank direkt uygulamasında kullanabilmeniz için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı şifresini 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarası üzerinden alabilirsiniz.

Banka ayrıca Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere yüksek limitli ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaya devam ediyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere sonuç verir ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırırsınız.