Vakıfbank açıklama yaptı! Nakit isteyenlere 60.000 TL acil ihtiyaç kredisi veriliyor! Son dakika haberi geldi...

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde 60.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı Haberi geldi. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vererek 24 ay vadeli olarak 60.000 TL bireysel kredi kullandıracağını duyurdu. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu krediler ile birlikte şartlara uygun olan kişilerin 36 ay vadeli 50.000 TL kredi verileceği de açıklandı. Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsunuz şartları uygun olmanız durumunda hafta içi banka şubeleri üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak.

Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda Vakıfbank düşük faizle 60.000 TL 24 ay vadeli Kredi imkanı sağlayacaktır.

Emekli olan vatandaşların kredi alabilmeleri için maaşları Bu bankada olması gerekirken sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise Son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigortalılık primlerinin yatıyor olması istenmektedir. Banka şartlarına uygun olan kişiler hemen aynı gün içinde ödemelerini yaparak kredi kullanabilmektedirler.

Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak için bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan Kredi başvurusunda onaylanan kredinizi en yakın banka şubesine giderek kullanabilirsiniz.