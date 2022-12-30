Tc kimlik numarası üzerinden 7000 TL ödeme hesaplarınıza yatırılıyor.

Tc Kimlik numaranız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, Akbank başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılarak uygun faizlerle kredi kullanabilirsiniz. Akbank müşterisi olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeden, Akbank'ın direkt uygulaması olan mobil uygulaması üzerinden internet kredisi kullanabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanım kıracak ve almış olduğunuz 7000 TL kredi, sizleri gelir belgesiz olarak hesaplarınıza yatırılacaktır.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank tan, sizlerde banka hesabınızın olması durumunda kredi kullanmak istiyorsanız, internet bankacılığı şifresi oluşturarak, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, başvuru gerçekleştirerek, 7000 TL ödeme alabiliyor ve en düşük faiz oranlarından yararlanabiliyor. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan direkt kredi seçeneğini seçebilir ve buradan başvurusunu yaparak, ne kadar kredi onayı aldığını görebilir.

Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde krediler kullanırken, 7000 TL kredi kullanmanız durumunda en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.