TC kimlik numarası üzerinden 12000 TL ödemeler bugün başladı! Nakit isteyenler daha fazla alabilir...

Ağustos ayı içerisinde verilecek olan 12000 TL, ödemelerde Akbank, yaptığı kampanya sonrasında detayları da açıkladı. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan kişiler için başlatılan kampanyada, Akbank, hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacak. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini duyurdu.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi olabileceğini söylemek istiyoruz. Acil ihtiyacı olan kişiler, Akbank üzerinden yapacakları başvuru sonrasında kredi kullanmak için şubelere gitmeden de işlemlerini yapabilmektedir.

Akbank'tan kredi başvurusu 12000 TL olarak veriliyor.

12.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka, 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank, sizlere, 12 bin TL'ye kadar kredi verecek ve bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlandırarak sizlere imkan sağlayacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.

Sms ile başvuru yaparak, bankadan kredi almak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmından 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazıp göndermeniz yeterli olacaktır. Akbank mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi onayı alabilecek ve onaylanan krediyi de hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırabileceksiniz. Bireysel olan müşterilerin, başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalarda en düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşları kredi imkanları sunulmaktadır.

Akbank şubelerinden ve Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 45 numarası üzerinden de kredi başvurunuzu yapabilecek ve onaylanan kredinizin ne kadar olduğu ile birlikte diğer tüm işlemlerinizi, buralardan da kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Akbank, resmi internet sitesine giriş yaparak güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve aylık taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz.