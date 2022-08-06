PTT verdi, bir daha veriyor! Emekliye nakit kampanyası detayları belli oldu!

PTT yapmış oldu, emekli kredi kampanyasını tekrar duyurdu. PTT, emekli olan vatandaşlar için vermiş olduğu ve Aktif Bank aracılığıyla vatandaşlara sunduğu 80000 TL ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisiyle ilgili detayları tekrar paylaştı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, PTT, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç vererek, hemen emekli kredisi kullandırıyor.

Emekli maaş alan kişiler, özellikle kredi puanı düşük olduğu için bankadan kredi onayı alamıyorsam PTT Aktif Bank Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve acil ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Ptt üzerinden verilecek olan Aktif Bank emekli kredisinde kampanya uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

PTT, Emekli Kredisi

Ptt üzerinden yapılacak olan emekli kredisi başvurusunda, kredi şartlarına uygun olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da hemen sonuç öğrenebilir. Ptt ve Aktif Bank'ın hazırlamış olduğu bu kampanyada özellikle 80000 TL'ye kadar kredi kullanmanız durumunda sizlere 24 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilerek, kredi verilmektedir.

PTT ve Aktif Bank, yapmış oldukları kampanyada SMS ile başvuru yapacak olan kişilerden PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesini istiyor. Cep telefonu üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kredi almak istiyorlarsa, PTT'ye kayıtlı olan cep telefonu üzerinden işlem yapmaları, banka tarafından istenen şartlardan birisidir. Sms ile onay aldıktan sonra kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirebilecek ve nakit krediyi istedikleri zaman kullanabileceklerdir. başvuru yapmak isteyen kişiler, ayrıca, en yakın PTT şubesine giderek gişe personeli yardımı ile birlikte de kredi kullanabilir.