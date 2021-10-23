TC. kimlik numarası son rakamına göre kredi verilecek: son dakika duyurusu paylaşıldı

T.c. kimlik numarası üzerinden kredi başvurusu yaparak ne kadar kredi onayı alabileceğiniz yeni bir kampanya başladı. Sizler de eğer bankalardan kredi kullanmak istiyorsanız ve ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı mesaj ile göndererek hemen ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Akbank başlatmış olduğu Bu kampanyada kişilerin TC kimlik numaralarına göre kredi onayı verecek ve onaylanan kredilerinde hemen anında hesaptan aktaracaktır.

Yapı Kredi ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler daha önceki banka çalışmalarında düzenli ödemeler yapmış olması gerekmektedir. Belirtilen Kredi şartlarına uygun olanlar ihtiyaç kredisi kullanacaklar Sak kredi notunu da sorgulamasını yapmalı ve kredi notu 1300 ve üzerinde olması durumunda kredi başvurusu yapmalıdır. Bu iki bankadan da isterseniz SMS atarak isterseniz de internet sitesini kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Yapı Kredi bankası'ndan kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler t.c. kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak hemen ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu başvuruda sizin k k b sorgulamanız yapılacak ve bu sorgulama sonrasında da kredinizin onay olup olmayacağı gösterilecektir. Cep telefonumuzun mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4411 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında bilgileri de mesaj da göreceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapamadı iseniz internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ücretsiz bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu

Akbank t.c. kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak hem sms ile hem de internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde Kredi sonucu veriyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı 4425 numarasına mesaj ile gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek ve onaylanan Kredi tutarını hemen gösterecektir. Akbank üzerinden ayrıca resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.