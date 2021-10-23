Emekli maaşı alan emeklilere 16.500 TL ödeme yapılacağı duyuruldu

Emekli maaşı alan emekliler bankalar üzerinden alınacak 16.500 TL ödemelerde 5 dakika içerisinde sonuç alarak hemen hesaplarına bu limiti aktaracaklardır. Emekli olan kişiler 16 bin 500 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 2 ay veya 3 ay ertelemeli olan kredilerini kendi emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden veya kredi notu yüksek ise kredi veren diğer bankalar üzerinden yapabileceklerdir. Emekli müşteriler 16.500 tl ye kadar hızlı ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka kredi şartlarına da uygun olması durumunda istedikleri zaman bu limitleri kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası 16.500 TL emekli ödemesi

Ziraat Bankası üzerinden 16 bin 500 TL'ye kadar emekli ödemesi almak istiyorsanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olan kişiler kredi başvurusu için banka şubelerine gidebilir veya banka şubelerine gidecek zamanınız yoksa en yakın ATM üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat bankası'nın müşteri hizmetleri numarası Ziraat Bankası internet sitesi ve Ziraat Bankası internet bankacılığı şubesi ile birlikte de 16.500 tl ye kadar emekliler için verilen kredi kampanyasına başvuru yaparak katılabilirsiniz. Yapılan başvurusu arasında kredi onayı alan kişiler 36 ay vadeye kadar hemen işlem yapacak ve onaylanan tutar kadar kredilerini de kendi hesaplara aktarabilirler. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilerde 16.500 TL için kredi başvurusunda bulunabilir.

Şekerbank 16.500 TL emekli kredisi ödemesi

Şekerbank üzerinden 16 bin 500 TL'ye kadar emekli kredisi ödemesi yapılacak. Şekerbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız banka şubelerinden veya bankanın internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak 16.500 TL ve 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşı Bu banka üzerinden olmayan kişilerin kredi notu yüksek olması durumunda bu ödemeleri alabilirler. Emekli maaşınızı şeker banka taşıyarak daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilirsiniz.

Garanti bankası'ndan emekli olan kişilere 16.500 TL ödeme

Emekli maaşı alan kişiler Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa 16.500 tl ye kadar ödeme almak için mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vadeli olan bu krediler de hemen onay alabilirler.