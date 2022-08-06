TC kimlik numarası son rakamı önemli! 0-2-4 olanlara 43300 TL Ödeme yapıldı...

Kimlik kartı numarası üzerinden yapılacak olan 43300 TL ödeme için başvurularını alacak olan AKBANK ve Finansbank, yaptıkları kampanya duyurusu sonrasında SMS ile de işlem yapacağını açıkladı. Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda işlemlerine hızlı bir şekilde yapabileceği açıklandı. 18 yaşından büyük olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa Akbank ve Finansbank üzerinden kredi kampanyasına katılarak SMS ile hızlı bir şekilde onay alabilmektedirler. Kredi puanı uygun olan vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan kişiler istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, 43300 TL'ye kadar onay alabilir.

Akbank üzerinden 43300 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartları uygun olduklarını düşünüyorlarsa, Akbank şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilirler. Akbank ayrıca SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya size yakın, oradan bir Akbank ATM'sine giderek de kredi başvurusunu, buralardan da yapabilirsiniz.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu 43300 TL

Başvurularını Finansbank, üzerinden yapmak isteyen vatandaşlara TC kimlik numaralarını 50 30 numaralarına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi imkanı sağlanmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da kimlik numaralarına göre işlemlerini yapabilirler ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların kullanabilecekleri bu kredi kampanyasında, başvurularını yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması isteniyor. Emekli olan vatandaşlar, özellikle bu banka üzerinden kredi alıp daha yüksek limitlerde kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaları gerekmekte. Bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisini alabilirsiniz.