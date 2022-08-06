QNB Finansbank ve Denizbank Ev Hanımlarına 30.000 TL Ödüyor! Nasıl Veriyor? Belli Oldu

Ev hanımlarına kredi almak istiyorlarsa, QNB Finansbank ve Denizbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılabiliyor. 30000 TL kadar verilecek olan bu krediler, bireysel tüketici kredisi olarak vatandaşların hesabına yatıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birlikte sizlere 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak da 30000 TL ödeniyor. Kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu hemen banka şubelerine gitmeden yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerden banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapacağını duyurdu. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı almış olmaları durumunda bu iki bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Ev hanımlarına 30000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ev hanımlarına kredi başvurusunda bulunmak için iki bankanın SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonrada 5 dakika içerisinde sonuç alabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç vermekte. QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndererek, bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak düşük faizli kredilerinden faydalanabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar ise en yakın banka şubesinden kimlikleriyle birlikte veya bankanın mobil uygulaması üzerinden şubelere gitmeden kredi ödemesini alabilir.

Denizbank üzerinden de SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi başvurusu için Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir, onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de SMS ile gönderir. Denizbank üzerinden kredi onayı alan ev hanımları da en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilmektedirler...