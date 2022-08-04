TC kimlik numarası son rakamı 2-6-8 olan kişilere 32000 TL ödeme yapıldığı açıklandı! Son dakika...

TC kimlik numarası üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi alacak kişilerin 32000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi olabileceği haberi geldi. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Daha önce bankalar üzerinden kredi alan ve kredi notu uygun olan vatandaşlar, 32000 TL'ye kadar aşağıdaki bankaları kullanarak kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunmak için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması istenmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu banka üzerinden gerçekleştirebilecek ve cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da hızlı bir şekilde kredi kullanabileceksiniz. başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka, TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderen vatandaşların kredi imkanı sağlamaktadır.

AKBANK

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi kampanyasına, Akbank Direkt uygulaması üzerinden katılabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak bu kredileri almak istiyorlarsa başvurularını hemen gerçekleştirmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden alacağınız kredi kampanyası başvurusu sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç vererek, hemen sonuç işlemlerinin hesabınıza yansıtmaktadır. Sms ile kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda ise Akbank'ın SMS ile vermiş olduğu kredi kampanyasına katılabilir. Sms ile kredi onayı aldıktan sonra hesabınıza yapılacak ödemeler ile birlikte 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.