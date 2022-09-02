TC Kimlik Numarası Son Rakamı 0-2-4 Olanlar 10 Gün İçinde 20.000 TL Ödeme Alıyor! Son Dakika Haber...

Kimlik numarası son rakamına göre, 10 gün içerisinde 20000 TL ödeme alacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli yeni bir kredi kampanyası hazırlandı.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden 20000 TL ödeme alabileceğiniz, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, sizlere sunuyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir. En yakın banka şubesi üzerinden yapmış olduğunuz işlemler ile birlikte ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kredi kampanyalarına, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de katılabileceğini söylemek istiyoruz.

AKBANK

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu hızlı bir şekilde banka şubelerine ya gitmeden yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalarda banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemeler alabilmektedirler. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileceğini söylemek istiyoruz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ve cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden, atacakları mesajları şu şekilde göndermesi gerekiyor. Bireysel, yazın boşluk bırakan kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına gönderin.