TC Kimlik Numarası Son Numarasına Bakarak Onay Alın! 0-2-4-6-8 Olanlara 66.000 TL Ödeme Verilecek...

Bankaların yapmış oldukları son kampanyalarda özellikle TC kimlik numaraları üzerinden verilen kredi onayları oldukça gündem olmaya devam ediyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden sizlerde kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ve 66000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredilerde şartları uygun olarak hizmetinize hızlı bir şekilde destek verilecektir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada, TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi verileceği açıklandı. 66000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanınızın 1500 ve üzerinde olması istenmektedir.

Kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmaları için banka şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir. En fazla 24 ay vadeli olarak kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişilerin ayrıca parantez içinde bireysel müşteri olması gerekiyor.

BAŞVURU SMS İLE VE İNTERNETTEN OLACAK!

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve Genel Müdürlük tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için SMS ile ve internet sitesi üzerinden başvuru alacağını açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden 44 11 numarasına, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numarasını yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak göndermeniz durumunda sizi değerlendirmeye alacaklar ve TC kimlik numaranız üzerinden ne kadar kredi onay aldığınızı kısa mesaj ile göndereceklerdir.

44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka kredi onayı alacak olan vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına hızlı bir şekilde ödemeler gerçekleştirilerek, kredi alacağını da söylemek istiyoruz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını hemen aynı gün içinde hesaplarına yaptırabilmektedirler. Banka şartlarına uygun olan kişilere en yakın şubelere giderek de işlemler yapılmaktadır. Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve sonucunu hemen şube yetkilisinden öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi hakkında detaylı bilgileri de öğrenmeniz mümkün olacaktır.