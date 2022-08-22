Emekliye Eylül Müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabinede Açıkladı! Ek Ödeme Almak İsteyenlere Onay Verildi!

Eylül ayı için emekli olan vatandaşlara yeni bir müjdeli haber geldi. Emekli maaş alan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen ve ek ödemeler olarak kamu bankaları tarafından ödenecek olan kredi limitleri açıklandı.

Devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda, başvurularına isterlerse banka şubeleri üzerinden isterlerse de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden istedikleri zaman yapabilecekleri açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurularda kredi şartlarından birtanesi bankaya el şubelerinden, emekli maaşı almanız istenmektedir.

BAŞVURU YAPMAK İSTEYENLER!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapabileceği haberi geldi. Eylül ayında başlayacak olan bu kredi kampanyasında kredi ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı birşekilde destek kredisi ödenecek ve onaylanan bu krediler, aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Eylül ayı içerisinde eğer bu bankalar üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu isterseniz, şubeler üzerinden isterseniz internet sitesi üzerinden isterseniz de bu bankadaki hesaplarınız üzerinden alacağınız şifreleri ile birlikte internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz.

50000 tl kadar ödenecek olan bu kredi limitlerinde şartlara uygun olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları, onaylandıktan sonra hesaplarına 50000 TL ödemeleri, kesintisiz olarak alacaklar ve bu ödemeleri 36 ay vadeye kadar bölerekte gerçekleştirmektedirler. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu nakit kredi desteklerinde ilk taksit ödemesinde 45 veya 90 gün ertelemeli olarak da işlem yapabileceğinizi söylemek istiyoruz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartları uygun olan vatandaşların 36 ay vadeli, kullanacakları bu kredilerde aynı gün içinde ödemelerini yapmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri de istenmektedir.