TC kimlik numarası son hanesine göre 8500 TL ödeme verecek bankalar açıklandı! Son dakika haberi kimler alacak?

8500 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? 8 bin 500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu şartları nelerdir? Sizlere haberimizde 8.500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceğiniz bankalar hakkında bilgiler vereceğiz. Sizlerde bu bankalar ile birlikte kredi başvurusu yapabilir ve 8500 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 8500 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız kredi başvuru şartları uygun olması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda kredi onaylarını banka şubelerinden alabilmektedirler. Bu durumda kredi başvurusu yaptığınız zaman sizin TC kimlik numaranız ile birlikte kredinizin ne kadar onay alacağını sizlere söylerler. Sizler de bu kimlik numaranız ile birlikte başvuru yaparak 1100 ve üzeri kadar kredi notunuz varsa onay alıyorsunuz. 8500 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız en az bir 1100 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması gerekiyor. Kredi notu düşükler ve bankalardan icralık olan kişiler kredi kullanamazlar. 8500 TL krediler de bankalar belirli şartlara uygun olmaları durumunda müşterilere onay vermektedir. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi alabileceğiniz hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank 8500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank 8.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptırmaktadır. Sizlerde bu banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atabilir veya bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Ayrıca bankanın Müşteri Hizmetleri numarası olan 444 25-25 numarasını arayarak da Kredi başvurusunda hızlı bir şekilde bulunabiliyorsunuz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. Akbank Direkt üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Akbank internet bankacılığı şifresi ile giriş yaptıktan sonra krediler bölümünden 8500 TL kredinizi kullanabilirsiniz. 8500 TL kredi kullandığını zaman banka sizleri 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vade ile kredi imkanı tanıyacaktır.

Yapı Kredi Bankası 8500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden 8 bin 500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanıyorsanız Kredi başvurusunu banka şubelerine gitmeden kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini hızlı bir şekilde almaktadırlar. Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca SMS atarak da Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kolay onay almak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurup hemen kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

TEB 8500 TL kredi başvurusu SMS ile

TEB Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapılmaktadır. TEB Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler TC. kimlik numaralarını 4466 numarasına göndererek hızlı bir şekilde bu banka üzerinden 8500 TL kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sizlerde bu şekilde kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız SMS atabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. TEB bankası 8500 TL 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır.