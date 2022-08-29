Tek Bir Şey Yaparak Hesabınıza 50 bin TL Yatacak, Duyuru Yapıldı

Nakit ödeme almak için tek bir şey yapacaksınız. Anında hesabınıza 50 bin lira yatacak. Konu ile ilgili duyuru yapıldı. Şayet acil paraya ihtiyacınız var ise 50 bin lira tutarlı kredi için anında onay alabilirsiniz.

Nakit para almak tek bir şey yapmak yeterli olacak. Hesabınıza anında 50 bin lira yatacak. Bankalar tarafından duyuru yapıldı. Acil paraya ihtiyacınız var ise 50 bin lira tutarlı ödemeyi alabilmek için onay verilecek. Bankalar üzerinden başvuru yapan herkese anında onay verilerek krediyi kullanabileceksiniz.

Krediyi kullanabilmek için yapılması gereken tek şey bankaların başvuru yöntemlerini kullanarak başvuruyu gerçekleştirmek. Bazı bankalar internet bankacılığı üzerinden kredi imkânı tanırken, bazı bankalar ise SMS yöntemi ile başvuruları kabul ediyor. Her iki yöntemden biri kullanıldığında anında onay verilerek kredi kullanılabilecek. Anında kredi imkânı veren bankaları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz…

Akbank Şubeye Gitmeden Kredi İmkânı Sunuyor

Akbank, şubeye uğramadan kredi başvurusunu kabul ediyor. Uygulama üzerinden başvuru yapılarak kredi kullanmak mümkün. Başvuru için banka müşterisi olmak yeterli oluyor. Banka müşterisi olduğunuz hesap üzerinden başvuru yapmak için şifre alınması gerekir. Uygulamaya girilerek başvuru yapılabilir. Başvuru değerlendirmesi yapılarak kışı sürede onaylı tutar hesabınıza aktarılıyor.

Garanti BBVA Şubesiz Kredi Fırsatı

Garanti BBVA müşterilerine şubesiz kredi fırsatı sunuyor. Mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi kullanılabilir. Onaylanmış olan krediyi banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayrıca bankanın resmi internet sitesi kullanılarak da gerekli başvuru yapılabilir. 50 bin tutarlı 36 ay vadeli ödeme tablosu ile krediyi ilk ödemede 3 ay erteleme imkânı da sunuluyor.

Acil para ihtiyacı mevcut ise, 50 bin liralık kredi için onay alabilirsiniz. Cep telefonundan mesaj kısmına TC kimlik numarası yazılarak 5030 nolu numaraya mesaj gönderilir. Kısa bir süre sonra başvuru yapan kişiye kredi onayı verilir. Onaylanmış olan krediyi banka şubesine kimlik ile gidilerek kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacı durumunda bankada mevcut olan hesap üzerinden başvuru yaparak krediyi kullanabilirsiniz.