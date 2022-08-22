TC Kimlik Numarası Son Hanesine Göre (0-2-4-6-8) 67.000 TL Ödeme Verilmektedir! Bu Açıklama Önemli Geldi...

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada t.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 67.000 tl Kredi alabileceğiniz kampanyalar yayınlandı. Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında 67.000 kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte gelir belgesiz 67.000 ödeme verileceği açıklandı. Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek Bu banka üzerinden almış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sağlanmaktadır. Aşağıda verilen bankalar üzerinden size uygun olanını seçerek hemen kredi başvurusu yapabilir ve banka kredi puanı uygun olması durumunda aynı gün içinde ödeme alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 67.000 tl ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların t.c kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onayı alabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini hemen yapabileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için bu bankadan SMS atarak hemen ne kadar onay aldığınızı görebilecek ve onaylanan kredinizi eğer sizi uygun olan faiz oranlarından yararlanarak kullanmak istiyorsanız hesabınızı ödeme yaparak kullanabileceksiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelir yazarak mesajı 44 11 numarasına gönderin.

Akbank kredi başvurusu

Akbank direkt uygulaması kullanan vatandaşlar şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 kredi başvurusunda bulunabiliyor. SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde Kredi hizmeti verilmektedir. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak için kredi yazım boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj göndermeniz durumunda 67.000 tl Kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.