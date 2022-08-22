11 Milyon emekli için sert duyuru! Bu aşamaları geçenlerin SGK destekli ödemeleri 20.000 TL olacak...

Emekli maaşı hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte nakit kredi kullanmak istiyorsunuz kredi şartları da uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek kredi kullandırılmaktadır. 11 milyona yakın emekli olan vatandaşlarına kamu bankaların üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesapları üzerinden SGK destekli olarak 20.000 TL kredi kampanyasına katılabilmeleri için maaş müşterisi olması istenmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kredi kullanmak istiyorsanız şartlara uygun olmanız durumunda aynı gün içinde Kredi ödemenizi alabileceğiniz kampanyalar başlatıldı. Maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan emekli maaşı kampanyasında emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar 20.000 TL kredi gelir belgesiz olarak verilmektedir. Almış olduğunuz bu krediler ile birlikte dilerseniz diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatarak işlem yapabileceksiniz.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmeden önce maaş taşıma işlemlerinizi yapmanız gerekiyor ve daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız da bunu Banka bireysel müşteri temsilcisine bildirmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan vatandaşların Kredi notu düşük olsa bile kendi bankaları üzerinden almış oldukları maaş hesapları üzerinden kredi imkânları sağlayacağını resmi internet siteleri üzerinden açıkladı. Emekli maaşı hesabınız üzerinden sadece ihtiyaç kredisi değil kredi kartı konut kredisi ve taşıt kredisi gibi işlemlerinizi de kolay bir şekilde yapabileceğinizi söylemek isteriz. Emekli olan vatandaşlarındaki ihtiyacı olmaları durumunda kamu bankaları üzerinden istedikleri zaman devlet destekli ve SGK destekli Olarak emekli kredileri alabileceğinin altını çizmek istiyoruz.