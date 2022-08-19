Kimlik numarası bankalardan kredi alacak kişiler için önemlidir. Bu kimlik numaları üzerinden sizin daha önceki banka çalışmalarınız kontrol edilir ve kredi puanı uygun olan kişilere hemen ödemeler verilir. Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında 80.000 TL gibi yüksek limitli tüketici kredisi alacak kişiler ise başvurularını gerçekleştirmek için başvuru şartlarına uygun olması durumunda onay alacaklardır. TC kimlik numarasına göre verilecek olan bu ödemelerde banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan her vatandaş acil ihtiyacı için bu bireysel olarak verilen ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmektedirler.

80.000 TL kredi başvurusu

TC kimlik numarası son hanesine bakınız! 0-2-4-6-8 olanlara 80.000 TL yüksek limitli ödemeler verilmektedir. Başvuru yapacak olan kişiler 24 ay vadeye kadar bu kredileri hemen alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 80.000 TL için şubelere gitmenize gerek kalmayacak ve başvuru yaparak aynı gün içinde kredi ödemelerini hemen alacaksınız. Başvuru yapmak için QNB Finansbank ve Denizbank sizlere destek vermektedir. Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak kredi alacak kişiler SMS atabileceklerdir.

SMS ile kredi başvurusu için QNB Finansbank tercih etmek isteyenler TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına mesaj atmaları durumunda hemen başvuru yapabilirler. Denizbank üzerinden SMS ile kredi almak istiyorsanız KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi alabilecek ve onaylanan kredinizi de aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanacaksınız.

Bankaların mobil uygulamarı üzerinden de destek veriliyor. Banka hesabınızın olması durumunda banka mobil uygulamalarını kullanarak da kredi başvurusu yapabileceksiniz. Bu şekilde internet bankacılığı kullandığınız için bankalar sizlere düşük faizli ve masrafsız krediler vereceklerdir. 50.000 TL'ye kadar onay alan tüm kredilerde bankalar sizlere en fazla 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. 36 ay vadeli ödeme tablosu yapan kişiler ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapmaktadır. 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vade sadece 100.000 TLye kadar kullanılmaktadır. Bu şekilde kredi almak isteyenlere 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir. 50.000 TL kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.