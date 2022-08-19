Akbank'tan yeni hesap açanlar için önemli duyuru! 5 gün içinde işlem yapmanız gerekiyor....

Akbank üzerinden hesap açan kişiler için duyuru yapıldı. Bankadan yeni hesap açtıysanız ve bu hesabı Akbank direkt uygulaması üzerinden açıyorsanız başvuru yaparak bu bankanın sizler için verdiği 0.99 faizli kredi kampanyasına katılabileceksiniz. Bu işlemleri yapmak içinde bankadan hesap açmanız tarihi itibariyle 5 gün içinde başvuru yapmanız gerekmektedir. Akbank yaptığı bu kampanyada yeni müşterilerine 7500 TL'ye kadar 0.99 faizle 12 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Bu kredilerden yararlanacak olan kişiler hesapları üzerinden şubelere gitmeden online işlem yapacak ve başvuru yaparak hemen bu ödemeleri alabileceklerdir. Başvuru için banka şubelerinden de destek alabilir veya 444 25 25 numarasını arayarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

AKBANK DİĞER KAMPANYALARINI DA DUYURDU!

Akbank sadece yeni müşterilerine 7500 TL için kredi imkanı sağlamıyor. Bankadan daha önce kredi ve kredi kartı almış vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeleri için 36 ay vadeye kadar kredi verileceği haberi geldi. 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz bu bankadan kredi almak isteyenler 3 ay ertelemeli kredi başvurusunu Akbank direkt uygulamasından ve bankanın SMS ile kredi servisi üzerinden yapabilmektedirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi almak isteyenlere banka 3 dakika içinde hemen sonuç vermektedir.

AKBANK SMS KREDİ

SMS ile kredi başvurusu yapmak için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurusu yapacak ve onaylanan kredinizi hemen hesaba atacaksınız. Kredi başvurusu onay alan kişilerde en yakın banka şubelerine giderek istedikleri limitlerde kredi kullanabilmektedirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusu haricinde banka şubelerine giderek de kimlik ve gelir belgeniz ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.