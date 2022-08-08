T.c kimlik numarası son hanesi 4 ve 6 olanlara 60.000 TL ödeme yapılacak

T.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan Kredi başvurusunda ₺60.000'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası ve Akbank kampanya duyurusunu bu sabah itibarıyla başlattı. Yapı Kredi Bankası ve Akbank yapmış oldukları kampanya duyurusunda şartlara uygun olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar 50.000 TL, 60.000 TL krediyi ise 24 ay vadeli olarak kullandırmaktadır. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar bu iki banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamalarını kullanabilir veya bankaların SMS kredi servisini kullanarak banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alabilirler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik ve aylık geliri yazarak 44 11 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Akbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz gerekiyor.

İki banka üzerinden de SMS ile başvuru yapan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç gelir onaylanan Kredi de aynı gün içinde hesaplara yatırılır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu bankalar üzerinden alacakları krediler de şartlara uygun olmaları durumunda da ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmektedirler. Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar bankaların internet bankacılığını kullanarak kredi kullanabilir ve kullanmış oldukları bu kredilerde de hızlı bir şekilde bankalara giderek ihtiyaç kredisi alabilirler. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ₺60.000'yi aynı gün içinde kendi hesaplarına kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulama sonrasında belli olarak hesaplarına yatırmaktadır.