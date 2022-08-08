Emekliye son dakika müjdesi geldi! Maaşını kamu bankalarından alan kişilere ödeme yapılacak...

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada özel bankaların başlatmış olduğu promosyon kampanyaları haricinde kamu bankaları da nakit kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ödemeler alabilmektedir. 50.000 TL'ye kadar yapılacak olan başvuruların sonucunda kredi onayı alacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan kredi tutarı kadar işlemler hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu kampanya duyurusunda başvurularını gerçekleştirerek Kredi kullanacak olan kişilere kendi banka inisiyatifinde 50.000 TL'ye kadar kredi onayı verecek ve bu krediler de düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz işlem yapacaktır.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilir. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden 7/24 kredi başvurusunda bulunma imkanı sizlere sunulmaktadır. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden kullanacağınız krediler de şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.