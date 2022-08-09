PTT sosyal medyadan açıkladı! Emekli maaş hesaplarını bu bankaya getirenlere Promosyon artı 40000 TL ödeyecek

Son zamanlarda belirtildiği gibi emekli olan vatandaşlara promosyon miktarlarında artış gösterilmektedir. Bankalar emekli maaşı, müşterilerini kendi bankalarında tutmak için emekli promosyon miktarlarını yükseltirken, bazı bankalar ise ihtiyaç kredisi vererek vatandaşlara destek olmak istemektedir. Ptt üzerinden yapılan yeni kampanyada, ağustos ayı sonuna kadar emekli maaşını bu bankaya taşıyan vatandaşlara 40000 TL ile 80000 TL arasında ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Ptt üzerinden yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilerin maaşlarını PTT şubelerine taşımaları durumunda Aktif Bank aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi olabileceği haberi geldi. bugünden itibaren en yakın PTT şubesine giderek emekli maaşınızı taşıyarak, sizlerde bu kampanyalardan faydalanabilir veya emekli maaşınızı bankadan alıyorsanız ve kredi ihtiyacınız var ise başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ptt üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere birden fazla imkan sağlanıyor. Ptt üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığıyla başvurunuzu en yakın PTT şubeleri üzerinden yapabileceğiniz gibi maaşını bu bankadan alan vatandaşlar cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Ptt üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyada SMS ile kredi başvurusunda bulunduktan 10 dakika içerisinde kredi sonucu sizin cep telefonunuza gelecek ve oturduğunuz yerden, PTT'den kredi alıp alamayacağınız öğrenebileceksiniz.

Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına bu mesajı göndermeniz durumunda Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıktan sonra sadece ihtiyaç kredisi değil, sizlere 750 TL emekli promosyonu imkanı da sağlanacak ve 3 yıl boyunca bu bankadan emekli maaş almayıp, söz verirseniz krediniz hemen aynı gün içinde onaylanarak, promosyon miktarı da hesabınıza yatacaktır.