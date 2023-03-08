TC Kimlik Numarası Olan ve Son Rakamları 0-2-6-8-4 Olanlara Ödeme Verilecek, 50 Bin TL Üzeri Nakit

kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 50.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan herkes başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden alabilecekleri yeni Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için özellikle de kredi puanı yüksek olması gerekmektedir.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası t.c kimlik numarası son rakamına göre vatandaşlara yapmış olduğu sorgulamalar ile birlikte Kredi ödemelerini hesaplarına hızlı bir şekilde yatıracağını açıkladı. TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan Kredi başvurusunda banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan herkes Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. 18 yaşından büyük olmanız daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız sizlerin kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamada performansınızın yüksek olması ile birlikte hesabınıza ödemeler alabilirsiniz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası 50.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerini internet bankacılığı uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden ve cep telefonları üzerinden yapabileceğini söylemek isteriz. Yapı Kredi Bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar aynı şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve SMS ile başvurularını gerçekleştirerek bu bankalardan kredi kullanabilmektedirler.

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndererek Kredi işlemlerini gerçekleştirebilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihi yazarak 44 11 numarasına mesaj gönderebilir 50.000 TL 36 ay vadeye kadar yapacağınız Kredi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.