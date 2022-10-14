TC kimlik numarası ilk hanesi 1-2-3-4 olan kişilere 79.000 TL Nakit Ödemesi Ay Sonuna Kadar Yapılacak!

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında sizlerde ihtiyaç kredisi olarak 79000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz, Akbank ve Denizbank kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı.

Akbank ve Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların kredi notu: 1400 ve üzerinde olması durumunda başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığı uygulamalarına gelerek yapabileceğini de söylemek isteriz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlara aynı gün içinde kredi destek ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 3 ay ertelemeli kredi alabileceğinizi söylemek isteriz. Akbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi imkanı sağlamaktadır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız ve Akbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacak. Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde ihtiyaç kredileri 5 dakika içerisinde hesaplarınızı ödenmiş olacaktır.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılmış olursunuz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, onay alan tüm vatandaşlar, başvuruları sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak için şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Denizbank, hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulamaları kullanarak 7 24 kredi kullanabilmektedir.

Denizbank ve Akbank üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınız gösterilir ve yine kimlik numaranız üzerinden banka kredi notunuz sorgulandıktan sonra faiz oranlarına görede işlem yaparsınız.