TC kimlik numarası ilk hanesi 1-2-3-4-5 olanlara 90.000 TL ödeme ve borçlarını kapatma fırsatı verildi

Ekim ayı sonuna kadar TC kimlik numarası üzerinden 90000 TL kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, bireysel müşterileri hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. 90000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek, onaylanan bu kredileri de hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi notu uygun olan vatandaşlara 90000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi verecek olan Yapı Kredi Bankası, özellikle emekli maaş alan ve maaş müşterisi olmak isteyen kişilere düşük faizli krediler vereceğinin altını çiziyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için verilecek olan bu kredilerde banka kredi puanı notu sorgulaması sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin hemen aynı gün içinde işlem yapılacak kredi kampanyalarına katılabileceği söylendi.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek olacak olan tüm vatandaşlara 90000 TL kredi ödemeleri dilerlerse internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de hesaplarına yatırılarak verilmektedir.

Kredi başvurusu

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve Yapı Kredi Bankası üzerinde bir hesabınızın olması durumunda, sizlerde hemen hesabınız aracılığı ile birlikte internet bankacılığı şifresi alacak ve bu şifreyle birlikte kredi başvurunuzu banka şubelerine gitmeden mobil uygulamalar üzerinden 7 24 yapacaksınız. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde dilediğiniz zaman kredi ödemelerinizi, SMS ilede verilmektedir.

Sms ile başvuru yapmak

Sms ile başvuru yapmak için bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda en yakın banka şubelerine kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte giderek hızlı bir şekilde nakit ihtiyacında başvurularını gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri de hemen kullanabileceklerdir.