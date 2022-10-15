Saat 22'den sonra hesaplarınıza 30.000 TL yatacak! Bu bankalarda hesabı olanlar şimdi kontrol etsin

Saat 22 sonrasında 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, QNB Finansbank ve Akbank tarafından başlatılan kampanya duyurusu, hızlı bir şekilde ödeneceği duyuruldu. Haftasonu para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 2-3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri, istediğiniz zaman ödenmektedir. QNB Finansbank ve Akbank tarafından başlatılan kampanyada 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan kredileri de hesabınızı hemen aynı gün içinde yatırarak kullanabileceksiniz.

BAŞVURU YAPMAK?

QNB Finansbank ve Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden diledikleri zaman başvuru yapabiliyor. QNB Finansbank, özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS ile hemen kredi onayı vereceğini ve onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde hesaplara yatıracağını açıkladı.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderen tüm vatandaşların bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi olabileceği söyleniyor. 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek olacağınız bu kampanyalarda, QNB Finansbank müşterisi olan vatandaşlar ise internet bankacılığını kullanarak diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyorlar.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda hemen aynı gün içinde hizmet edilmesi, verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında şartları uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuçlanabilmektedir.