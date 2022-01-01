TC Kimlik Numarası ile Alabileceğiniz 100.000 TL Nakit İmkanı! Çalışan, Emekli Olan TC Vatandaşı Alabilecek! Vatandaşlara kimlik bilgileri karşılığında 100.000 TL para ödülü veriliyor. TC kimlik numarası ile birlikte dağıtılacak olan 100.000 Türk Lirası para ödülü için başvurular alınmaya başlandı. Yap Kredi ve Denizbank, uygun faizle işlenecek bir ihtiyaç kredisi kampanyası için birlikte çalışıyor. Web sitelerinde birçok banka bildirim yayınladı. İhtiyaç sahiplerine 36 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandırılıyor.

İhtiyaç Kredisi için Bankalar Tarafından Sunulan Şartlar Nedir?

Kampanya kapsamında 100.000 TL nakit para kazanmak isteyen vatandaşlar hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Ancak bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasında bankaların kredi notları kritik bir rol oynamaktadır. TC kimlik numarasına sahip olan ve 100.000 TL nakit para almak isteyenler, şartları sağlamaları halinde hemen şimdi yapabilirler.

Bireyler 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisine 36 ay vadeli ve 3 ay ödemesiz başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca kredi notunun 1200 ve üzeri olması bekleniyor. Bu program, bu miktardan daha az kazanan kişiler için geçerli değildir.

İyi bir kredi puanına ek olarak, başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı ve 20 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Vatandaşlar, banka veya kısa mesaj yoluyla acil nakit başvurusunda bulunabilirler. SMS ile başvuru yapılması durumunda banka hızlı bir şekilde geri dönüş sağlar ve ne kadar paranın kabul edildiğini hemen görmek mümkündür.

Peki İhtiyaç Kredisi Başvurusu Yapı Kredi Bankası ve Denizbank Üzerinden Nasıl Yapılmalı?

Kampanya kapsamında TC Kimlik numarasına verilecek 100.000 TL ihtiyaç kredisi için bankalara SMS ile başvuru yapılabilmektedir. SMS ile başvuran vatandaşlardan mesajlaşma ücreti alınacaktır. Yap Kredi Bankası'na SMS ile başvurmak için 4411'e Bireysel TC Kimlik Aylık Gelir yazıp mesaj atınız.

Denizbank'a SMS ile başvurmak isteyenler konu satırına Kredi TC Kimlik numarası ile 3280'e mesaj gönderebilirler. Bu stratejiyi kullanan vatandaşlar anında sonuç bekleyebilirler. Nakit ödemeler anında hesaplarına yapılmakta, vatandaşlar kredilerini onaylanmaları halinde en yakın banka şubesinden teslim alabilmektedir.