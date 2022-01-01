Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye 2400 TL Zam Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve emekli olan kişilerde asgari ücret zammında olduğu gibi yüksek limitli zam alacağını açıkladı. Yeni yıl içinde Ocak 2022 yılından itibaren emekli olan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile birlikte en düşük 2400 TL ödeme yapılacağı haberi geldi. Son zamanlarda artan zam ve finansal sıkıntılar yüzünden emekli olan vatandaşlarda emekli maaşlarına gelecek zammı bekliyor.

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli olan kişiler için 2400 TL ve üzerinde bir zam haberi olacağını açıkladı. SSK emeklisi Bağkur emeklisi ve memur emeklisi olacak kişiler en düşük 2400 TL'ye kadar emekli zammı alacaklar.

Ancak Emekliler Derneği geçen günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan'a asgari emekli maaşını asgari ücretle eşitlemesini isteyen kişisel bir mektup gönderdi. Türkiye Emekliler Derneği'nden gelen yazı kabul edilirse, emekli maaşı 2022'de en az 2.400 TL artacak.

Emekli olan kişiler için yapılacak olan bu zam oranları haricinde ayrıca merak edilen konulardan birisi de Ocak ayında verileceği konuşulan yılbaşı ikramiyesi olmaktadır. Yılbaşı ikramiyesi için henüz meclisten onay geçmedi. Bu sebeple bu durumun ne olacağı henüz belli değil. Ayrıca pandemi yardımları ve emekli ikramiyelerinde de şu an için herhangi bir zam görünmüyor. Devlet şu an için sadece emekli Ocak zammı için görüşmeler yapıyor. 3 Ocak 2022 tarihinde ne kadar emekli zammı olacağı yayınlanacak.