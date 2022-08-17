TC kimlik numaranızı yazın! 50.000 TL ödeme verilecek haberi doğru çıktı!

İstiyorsanız Yapı Kredi Bankası ve Finansbank tarafında başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir en düşük faiz oranları ile birlikte kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyadan nakit ihtiyacı olan kişileri aynı gün içinde destek ödemeleri yapılmaktadır. 50.000 TL kredi kullanmanız durumunda nakit kredi imkânından faydalanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması da isteniyor.

T.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte Kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilerek Kredi imkanı sağlanacaktır.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve cep telefonları SMS üzerinden yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsunuz bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı Yapı Kredi Bankası sms kredi servis numarası olan 44 11 numarasına gönderin.

Yapı Kredi Bankası haricinde Finansbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler t.c kimlik numaralarını 50-30 numaralarına mesaj olarak göndermeleri durumunda Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen 5 dakika içerisinde görebileceklerdir. Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri 36 ay vadeye kadar kredi imkânları sağlanacak onaylanan bu krediler aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır.