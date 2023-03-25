TC kimlik numaranızı yazarak 5 gün içinde, Ödeme alın! Hemen başvuru yapılacak...

T.c kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 5 gün içerisinde alabileceğiniz yeni bir kredi kampanyası duyurusu sizler için paylaşıldı. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni Kredi kampanyasında t.c kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabilecek ve bu banka sizlere 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50.000 TL üzerindeki krediler de ise destek ödemesi verecektir. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz işlemlerinizi gerçekleştirmek için 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme alarak kredi işlemleri de gerçekleştirebiliyor.

TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kredi ödemesinde Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara sms ile de kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi net olarak yazıp boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı 44 11 numarasına gönderin.

44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak 10 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızı görecek ve onaylanan krediyi en yakın Yapı Kredi Bankası üzerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kullanabileceksiniz.