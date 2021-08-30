Saçları Gürleştirmek İçin Ne Yapılmalıdır?

İlk izlenim için oldukça önemli olan ve görünüşte büyük bir yer kaplayan saçlara gereken değer verildiği durumda güzel sonuçlar ile karşılaşılacaktır. Çok fazla kırığı olan yüksek ısıdan hasar gören ve yıpranmış olan saçları parlak ve canlı tutmak emek isteyen bir durumdur.

Ne yenildiği saçları canlı ve parlak tutmak için dikkat edilmesi gereken bir konu olurken protein, saçları parlak ve yumuşak tutmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra süt, balık, et ve yumurta da proteini bol miktarda barındıran besinler olduğu için tercih edilmesi halinde saçları güçlendirir.

Saçın mineralleri ve demir ihtiyacını karşılaması için haftada en az bir defa olmak üzere kırmızı et tüketimi tavsiye edilmektedir. Kahvaltı ve öğle yemeği de saç için önemlidir ve yenilenlere dikkat edilmesi gerekir. Beslenme saatinde sebze ve meyvenin tahıl açısından zengin olması dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Soğuk günlerde ve kış aylarında elektriklenme saçlarda görülebilir ve yünlü giysiler bu duruma sebep olabilir. Saçların elektrikten uzak bir görünüme kavuşması için ve daha yumuşak olması için saç kremi kullanılması önerilmektedir. Saçlar hangi türde olursa olsun düz, kıvırcık ya da dalgalı saçlarda da maske yapılmalıdır. Kıvırcık saçlara sahipseniz haftada bir defa maske uygulanması yeterli olurken düz ve hafif dalgalı saçlarınız var ise ayda bir nemlendirici bakım maskesi uygulanması yeterli olacaktır.

Doğru tarak seçmek de saç sağlığı için oldukça önemlidir ve yanlış taranan saçlarda daha fazla yıpranma görülür. Kalın telli ve uzun saçlı olanlar büyük geniş aralıklı fırçası olan tarakları tercih etmelidir ve bu şekilde en yüksek fayda görülecektir. Uzmanlar ise gece karışan saçları engellemek için geniş fırçalı bir tarağın üzerinde yumuşatıcı krem sıkıp taramanın faydalı olacağını belirtmektedir.