TC Kimlik Numaranıza Bakın! Son Rakamı 0-8 Arasında Olanlara 18200 TL Ödeme Yapılacak!

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ile birlikte vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, bankalara başvurularını gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacı olan kişiler için kampanya başlatan özel bankalar, TC kimlik numaranıza göre, sizlere 18200 TL ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Gelir belgesiz olarak verilecek bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabilecek, kampanya başladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar Akbank Denizbank ve Qnb, Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılabilir, SMS atarak oturduğunuz yerden ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

Akbank Denizbank ve QNB Finansbank Üzerinden 18.200 TL Başvuru Nasıl Yapılır?

Özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, 18.200 TL ödeme almak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden SMS atabiliyor. Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmeleri için ücretli bir mesaj atması gerekmektedir. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44, 25 numarasına gönderirseniz, Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Akbank banka haricinde kredi başvurusu yapacağınız bir diğer banka ise Denizbank olmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka hemen işlem yapacak ve sizlere kredi sonucunu hızlı bir şekilde gönderecektir. Cep telefonuna gelen mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, sadece kimlik numaranızı yazıp 50 30 numarasına göndermeniz yeterlidir. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri mesaj ile gönderecektir.

Belirtilen bu üç banka üzerinden sadece SMS ile değil, banka hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı şifresi kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek işlem yapabildiğiniz gibi, ayrıca internet bankacılığı mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabilir ve düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.