TC Kimlik Numaranıza 5000 TL Ödeme Yatmış Olabilir! Sorgulama Yapanlar Seviniyor

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için Denizbank ve Akbank'ın yapmış olduğu 5000 TL ödeme kampanyası devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar TC kimlik numarası üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. Bu bankada hesabınız varsa başvuru yapmadan hemen onay almış olduğunuz tutarı hesabınıza yatırabiliyorsunuz. Denizbank ve Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için 5000 TL'ye kadar limit ayırdı ve acil ihtiyaçlarınızda bu limiti, kullanmanız için sizlere fırsat sundu.

Banka kredi notu yüksek olan kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Denizbank ve Akbank'ın yapmış olduğu 36 ay vadeli 5000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, Denizbank veya Akbank, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan sorgulama yapabilir. Ayrıca bankaların SMS kredi servisine, cep telefonunuz üzerinden başvuru yaparak, hemen ne kadar kredi onayı alduğunuzu görebilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler başvurularını kendi cep telefonları numarası üzerinden bankaya kayıtlı olan olmak şartı ile yapabiliyor. Kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Cep telefonunuz üzerinden yazılan mesaj ile birlikte kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen banka hesabınıza yatacaktır. Denizbank, mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden kredi kullanabilir.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler de Akbank'ın SMS kredi servisini kullanabilir veya bu bankanın uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir. Nakit ihtiyacım olan kişiler bu, Akbank'ın SMS kredi servisini kullanmak istiyorlarsa, Akbank'a kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına bu mesajı göndermesi yeterli olacaktır. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizi değerlendirmeye alacak ve kredi kullanmanız için sizlere bilgi verecek.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise SMS ile kredi onayı aldıktan sonra banka şubelerine giderek kredi kullanmak istemiyorlarsa Akbank Direkt uygulaması şifresiyle birlikte mobil uygulamaya giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir.