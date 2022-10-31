TC kimlik numaranıza 40.000 TL ödeme yattı! Ay sonu ve ilk hafta başında, Ödemeler hesaplarda olacak

Tc Kimlik numaranız üzerinden 40000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden 40000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi hemen verilecektir.

36 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak, 40000 TL ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, kimlik numaralarına göre ödemeleri aşağıdaki bankalardan alabilir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, kolay birşekilde yapabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmektedir. başvurularını gerçekleştiren ve onay alan tüm vatandaşlar, 40000 TL 36 ay vadeli düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilmektedir.

DENİZBANK

Sms ile DenizBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, kampanya detayları hakkında bilgi alabilir veya cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğinizi söylemek istiyoruz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. En yakın banka şubesine giderek te kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz.