21 yaş üzerinde olanlara Yapı Kredi Bankası, TC kimlik numarasına göre ödeme yapıyor!

21 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için yapı Kredi Bankası, TC kimlik numaralarına göre, ihtiyaç kredisi kullandıracağını açıkladı. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli 50000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde 21 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, TC kimlik numaralarına göre ödeme yapacağını duyurdu. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalarda özellikle, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin ihtiyaç kredisi alabilmeleri için cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi onayı alabileceğini söyleyebiliriz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarına aynı gün içinde yatırılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilecek olan kişilere özellikle Yapı Kredi Bankası, kendi kredi puanına göre, kimlik numarası üzerinden sorgulama yapar ve faiz oranlarını ve etkinlikleri bu şekilde belirler.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda banka şubelerine gitmeden, yapacakları işlemlerde nakit kredileri hesaplarına hemen aynı gün içinde yaptırabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurularınızı şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak aralarda boşluk bırakıp yazmanız durumunda 44 11 numarasına gönderirseniz, Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi başvurusu yapmış olursunuz. Yapılacak olan başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların belirtilen politikalara uygun olarak hemen onay almaları durumunda en yakın Yapı Kredi Bankası şubesinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte de kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Kimlikleriniz ve gelir belgeleriniz üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.