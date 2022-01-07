QNB Finansbank Bankamatik Kartı Kullanıyorsanız Sizlere 15.000 TL Ödeme Yapacak, Sadece Başvuru Yeterli Olacak!

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere Ocak ayı itibariyle düşük faiz oranları ile kredi verileceği Haberi geldi. qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar gelir belgesiz masrafsız ve en düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacak.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için kampanya yapan özel bankalar yapmış oldukları kampanyaları ile birlikte kendi banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara hemen Kredi sonucu sunmaktadır. qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise başvuru yapmak istiyorlarsa banka şubesine gitmeden sms ile ve banka internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecektir.

Qnb Finansbank en son olarak yapmış olduğu bu kampanya duyurusunda vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar kredi onayı verirken bazı şartlar sunacak. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi başvurusu yapacak olan vatandaşın ilk olarak banka kredi notu uygun olması gerekiyor. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların kredi notu daha önceki banka performanslarına dayanarak hesaplanacak ve en düşük 1300 ve üzerinde olması istenecek.

15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar kredi imkanı ile işlem yaparken ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyasına istedikleri zaman katılabilecekler. D çünküaha önce Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa bankanın mobil uygulamasına Giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilir.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu SMS ile Nasıl Yapılır?

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Finansbank 5030 numarasına t.c. kimlik numaranızı göndermeniz yeterli olacaktır. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak istiyorlarsa başvuru yaptıktan sonra kredi sonucunu beklemeli ve eğer onay almaları durumunda ise banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte bu kredileri kullanmaları gerekmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu ne katılmak isteyen vatandaşlar Ayrıca bankanın internet bankacılığı şubesini kullanarak da şubelere gitmeden kredi başvurusu yapabilir onaylanan krediyi Kendi hesabına yatırabilir.