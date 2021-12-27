Bankalardan Son Dakika Açıklaması: T.C. Kimlik Numaralarınız İle Hesabınıza 4.000 TL Tanımlanma Fırsatı! Bankalardan gelen son dakika açıklamasına göre vatandaşlara T.C. Kimlik Numaraları ile 4.000 TL maddi ödenek tanımlandı.

Son dakika kampanyalarını bankalar paylaşmaya devam ediyor. T.C kimlik numaranız ile hesabınıza 4.000 TL’niz yatma fırsatı bulunuyor. Henüz bu parayı almayanlar mevcut.

Yaşanan bu zor günlerde özellikle ekonomik anlamda sıkıntı çeken vatandaşların başvurdukları bankalar, güncel bir şekilde kampanyalar düzenleyerek vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor. Duyurusu yapılan bu kampanyalardan banka şubelerine gitmeden mobil bankacılık vasıtasıyla hesabınıza para aktarabilir ya da hesabınızdan para çekebilirsiniz. T.C. kimlik numarası ile çeşitli bankalardan kredi almak isteyen vatandaşlar, birçok bankanın düzenlemiş olduğu bu destek kampanyasına başvuru yapabilir ve 4.000 TL ödeme alabilir. Destek kampanyası kapsamındaki bu 4.000 TL ihtiyaç kredisi adı altında verilecek. İlk takside ait ödemeyi 3 ay erteleyebilir ve 36 ay vade ile ödeme yapabilirsiniz. 4.000 TL olan bu nakit destek kredisini alabilmek için gereken şartlara uygun olmanız mühim.

QNB Finansbank

Qnb Finansbank aracılığı ile kampanyaya katılmak için ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar T.C kimlik numarası ile 5030’a kısa mesaj atarak hızlıca başvuruda bulunabilirler. Qnb Finansbank’ta hesabı olan müşterileri ise T.C kimlik numarasını kısa mesaj atarak onay aldıkları taktirde banka şubelerine gitmeleri gerekmeksizin, mobil uygulama üzerinden hesaplarına paralarını yatırabilecekler. Düşük faiz ile 36 ay vadeye kadar kredi ödemenizi uzatabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankasının düzenlediği kampanyaya göre 4.000 TL’lik ihtiyaç kredisine başvurular açılmıştır. Yapı kredi mobil uygulamasından 4.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için şubeye gitmenize gerek yoktur. Yapı Kredi Bankası 4.000 TL ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar için uygun faiz oranları ile kredi fırsatı sunmaktadır. Başvurularınızı banka şubesi ya da resmî web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 4411 No’lu numaraya mesaj atıp başvuru onayı da alabilirsiniz.

ING Bank

ING bank aracılığıyla başvuru yapmak için resmî web sitesinden ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirsiniz. Vatandaşın kredi puanına göre ING Bank, 4.000 TL kredi kampanyalarında 36 ay vade ve ilk taksite 3 ay erteleme yapmaktadır.