50 Yaş ve Altı Vatandaşlar İçin Emekli Olma Şartları Açıklandı

Eski kanunlar kapsamında erken emekli olmak isteyen vatandaşlardan eğer ödenen primler ve çalışılan günler adet bazlı şartları yerine getiriyorsa emekli olabilme imkânları vardı.

50 Yaş ve Altı Vatandaşlar İçin Emekli Olma Şartları

Eskiden yapılan duyurulara göre erken emekli olmak için gerekli şartlar; ödenen primlerin ve çalışılan günlerin adeti baz alınarak gerekli bu şartlara uygun olan vatandaşların emekliliğe ayrılabilme hakkı vardı.

Yapılan bu yeni duyurunun ardından vatandaşlar, emekli olabilmek için gereken şartları şimdiden düşünmeye başladı ve emekli olmak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir heyecana sebep oldu.

Yazımızın devamında 50 yaş ve daha genç olan vatandaşlar için bilinmesi elzem olan ayrıntılar yer almaktadır. 50 yaşını doldurmamış olsanız dahi ödenmiş olan prim gün sayısı ve çalışma saat sayısı toplamı, 50 yaş için aranan emeklilik şartlarını yerine getirebilir. Emeklilik için gerekli olan koşullara ve izlenmesi gereken adımlara yazımızın devamında değinilecektir.

Emeklilik hayali hemen hemen herkesin kurduğu bir hayaldir. Emeklilik hayalinin sebepleri arasında; çalışma ve iş koşulları, fiziksel ve ruhsal yıpranma, mobbing, ekonomik şartlar ve daha nice bireysel etmenler gösterilebilir. Yaşanan bu durum neticesinde birçok ülke bu konuda yıpranma oranını tahmin edebilmek için çeşitli incelemeler ve araştırmalar yapmıştır. Türkiye’de yapılan incelemeler sonucunda 50-49-48 yaş grubu içerisindeki vatandaşlar emekliye ayrılabiliyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların SGK başlangıçlarından itibaren çalışma günlerini hesaplaması gerekiyor. Hesaplama konusunda dikkat edilmesi gereken konular ve ince ayrıntılar mevcut.

09.09.1999 tarihinden önce 4-A yani eski ismi ile SSK girişi olan herhangi bir vatandaşın emekli olabilmesi için gereken koşullar 3 aşamalı bir süreç ile organize edilmiştir. Bu tarihten önce çalışmaya başlayan vatandaşlar için belirli yıllar arasında emekliliğe ayrılmak adına koşullar farklılık göstermektedir. Örnek olarak verdiğimiz tarihte işe başlayan bir SSK’lı vatandaşın, emekli olabilmesi için en az 25 yıl sigortalılık süresini tamamlaması ve 5225 prim gününü doldurmuş olması şartı ile 48 yaşında emekli olabilmektedir.