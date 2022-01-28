T.C. kimlik numaralarına 5 Bin TL ile 15 Bin TL Arası Ödeme Yatırılacak!

Milyonlarca vatandaş, son zamanlarda ekonomide yaşanan hararetli ve yüksek zamlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşamakta ve zorluk çekmektedir. Enflasyon karşısında vatandaşların geçim ve alım gücü zorlanırken birçok vatandaş acil olarak meydana gelen nakit ihtiyacına girmektedir ve bankalardan kredi kullanma şansını denemek istemektedir. Özel bankalar ise bu konuda yeni yılın ilk kampanyalarını ard arda duyurmaya başlamıştır. Düşük faizli ve uygun ödeme koşullarını değerlendirmek kişiler için birçok kredi kampanyası bulunmaktadır.

Yeni yılın gelmesi ile beraber yılın ilk günlerinden itibaren birçok alanda ve kalemde çok yüksek zamlar karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Özellikle gıda ürünlerinde meydana gelen zamlar ile vatandaşlar geçinmekte zorluk çekmektedir ve bu duruma da ciddi tepkiler gelmektedir. 2022 yılının başlaması ile beraber vatandaşların bu konuda acil nakit sıkıntıları da artmaya başlamıştır. Bu konuda sorunlara çözüm arayışı içinde olan vatandaşlar, bankalar aracılığı ile rahatlamaktadır. Özel bankalar, nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar için oldukça uygun ödeme koşulları ile beraber avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyalarını sunmaya devam etmektedir. Özel bankaların yaptığı duyurulara göre Yeni dönemde yine vatandaşların acil nakit ihtiyaçları için farklı opsiyonlar da kredi kullandırılacaktır.

ACİL DESTEK KAMPANYASI BAŞLADI

Bankaların yaptıkları son açıklamalar ile acil destek kredi kampanyalarının başladığı duyuruldu. T.C. kimlik numarasına uygun olarak yapılacak ödemeler ise 5.000 TL’den başlayan krediler dikkate alınarak uygun faiz oranları dikkate alınarak verilecektir. Vatandaşların nakit ihtiyaçlarına uygun olarak kredi tutarı 15 Bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Üstelik uzun vade planlamaya da gerek yoktur. T.C. kimlik numarasından yapılan sorgulamalara göre kredi kullanacak vatandaşlara verilecek krediler için 3 ay olarak ödeme süresi verilecektir. Yani bu halde ekstra bir faiz de ödenmeyecektir.

Denizbank Ve QNB Finansbank Kredi Notuna Göre Kredi Verecek

Acil nakit destek kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, QNB Finansbank ve DenizBank'a zaman kaybetmeden hemen başvuru yapabilecektir. Kredi kampanyası için ihtiyaca göre 5.000 TL ile 15.000 TL arasında ödeme yapılacaktır. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler, T.C. kimlik numarası üzerinden kredi notu sorgulamasına tabi olacaktır. Kredi notu 1200 ve de üzeri olan vatandaşlar ise bu konuda İstedikleri kadar kredi kullanabilecektir.