Yaşlılar İçin Geri Ödemesiz Ve Karşılıksız 1.300 TL Ödeme Verilecek!

Yeni yıla girilmesiyle beraber birçok harcama ve gelir kaleminde zamlar yapıldı. Özellikle destek ödemeleri ve emekli maaşlarına yapılan zamlar emeklileri ve de yardım ödemesi alan vatandaşları oldukça memnun etti. Bu konu ile ilgili olarak AK Parti Manisa milletvekili Sn. Uğur Aydemir de 65 yaş maaşı için açıklamalar yaptı. Peki 65 yaş maaşı 2022 yılında ne kadara çıktı? Kimler 65 yaş maaşı alabilir ve bu maaşa başvurular nasıl yapılmaktadır?

Geçtiğimiz günlerde açıklanmış olan enflasyon oranları sonrasında emekli maaşı olmak üzere birçok kişinin maaşına da zam yapıldı. Sosyal güvencesi bulunmayan, bir geliri bulunmayan yaşlı kişilerin yararlandığı 65 yaş maaşı yani yaşlılık aylığı yeni yılda zamlı bir şekilde ödenecektir. 65 yaş aylığı bu sene için 1.300 TL olarak ödenecek. AK Parti Manisa milletvekili Sn. Uğur Aydemir 65 yaş maaşlarına yapılan artış ile ilgili olarak detaylı bir açıklama sundu. 65 yaş üstü vatandaşın faydalandığı yaşlılık aylığının 2002 yılında 24 TL olduğunu ifade eden Aydemir, bu maaşın 2022 senesinde 1.300 TL'ye kadar yükseltildiğini belirtti.

Yaşlılık Maaşı 1.300 TL Oldu!

65 yaş üstü kişilerin yararlandığı yaşlılık maaşı 2022 yılından başlayarak 1.300 TL olarak ödenecektir. AK Parti Manisa milletvekili Sn. Uğur Aydemir bu konu için yaptığı değerlendirmede, 2002 senesinde bu maaşın yalnızca 24 TL olduğunu belirtti. Devletin bütün vatandaşlara destek olduğunu belirten Uğur Aydemir, seçim sonrasında iktidara geldikleri yıl toplanan vergi toplamının yüzde 86'nın faiz ödemelerine gittiğini bugün ise sadece yüzde 17'sinin faiz ödemesi olarak yapıldığını dile getirdi.

65 yaş aylığını kimler alabilir?

65 yaş maaşı veya yaşlılık maaşı 65 yaş üstü vatandaşlara ödenmektedir. 65 yaş aylığını almak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bu maaşı kendilerinin ya da eşlerinin sosyal güvencesi ya da gelir sahibi olmamaları halinde alabilmektedir.

65 yaş maaş başvurusu nasıl yapılır?

Yaşlılık maaş başvurusu için il ve ilçe merkezlerinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapmaları gereklidir. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de başvuru işlemlerini yapmak mümkündür. 65 yaş maaş ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi üzerinden ödenmektedir.