TC kimlik numaraları üzerinden 12.000 TL ödeme bugün başladı!

T.C. kimlik numaraları üzerinden 12.000 TL tutarındaki ödemeler bugün itibari ile başladı! Nakit ödeme almak isteyenler daha da fazla ödeme alabilirler.

Kasım ve Aralık ayı içerisinde verilecek 12.000 TL tutarındaki ödemelerde Akbank özellikle yaptığı kredi kampanyası sonrasında detaylar hakkında bilgileri de açıkladı. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılabilecek olan başvuru işlemlerinde hızlı bir şekilde kredi alabilmek adına başvuru adımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Akbank üzerinden yapılan yapılacak olan bu süreçlerde başvurularınızı resmi internet sitesi üzerinden, mobil uygulamadan ya da banka şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Tamamen kolay adımlar ile gerçekleştirilecek olan bu başvuru süreçlerinde, yalnızca 5 dakika gibi bir zaman içinde sizlere olumlu ya da olumsuz yanıt verilecektir. Olumlu yanıt almanız halinde de hemen kendi hesaplarınıza 12.000 TL tutarındaki nakit ödemeyi alabilir ve nakit ihtiyaçlarınızı gidermeye başlayabilirsiniz.

Kredi başvurusunu yapacak olan vatandaşlar, 18 yaşından büyük olmalı ve de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler, Akbank üzerinden gerçekleştirecekleri başvuru adımlarının sonrasında kredi kullanmak için bankanın şubelerine gitmelerine de gerek yoktur. Bu şekilde kolay ve hızlı şekilde işlemleri gerçekleştirebilirler.

12.000 TL'ye kadar olan nakit ödemeli kredi başvurusunu yaparak, 3 ay ertelemeli şekilde krediyi geri ödeme planına da başlayabilirsiniz. Nakit ihtiyaçlarınızı giderebilir ve ayrıca kış döneminde meydana gelen yeni ihtiyaçlarınızı da hemen karşılayabilir ve de nakit sıkıntısından hemen kurtulabilirsiniz.